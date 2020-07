Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ιαπωνία

Πανικός επικρατεί στο ιαπωνικό νησί Κιούσου που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας μετά τη φονική πλημμύρα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Οι διασώστες δίνουν μάχη για να σώσουν τους κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των κατολισθήσεων.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο 50 ανθρώπων, ενώ δύο ακόμα έχουν υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για να αναφερθεί ένας θάνατος που δεν έχει ακόμα επίσημα πιστοποιηθεί από γιατρό. Επίσης, 14 άνθρωποι αγνοούνται.

Ισχυρές βροχές αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, πλήττοντας τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως προέβλεψε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ενώ μείωσε κατά μία βαθμίδα το επίπεδο συναγερμού για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, που είχε προηγουμένως αυξηθεί στην ανώτατη κλίμακα.

«Είναι μια μάχη με τον χρόνο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιουτάρο Χαμασάκι, επικεφαλής της περιοχής Κουμαμότο, που επλήγη περισσότερο από τις πλημμύρες από το πρωί του Σαββάτου στο νησί Κιούσου. «Πρέπει πραγματικά να αυξήσουμε τον ρυθμό καθώς ο χρόνος πιέζει. Δεν θα εγκαταλείψουμε».

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των μελών των ομάδων διάσωσης που έχουν κινητοποιηθεί (αστυνομικοί, πυροσβέστες, μέλη της ακτοφυλακής και των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας) σε 80.000.

Clean-up efforts are underway in the Japanese city of Hitoyoshi after torrential rain and flooding.

At least 40 people have died in southern Japan and more than 500,000 were advised to evacuate. https://t.co/jxKazAvpPp pic.twitter.com/QiPrAEy4li

— ABC News (@ABC) July 6, 2020