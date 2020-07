Συνεχίζονται οι έρευνες στην Ιαπωνία μετά τις φονικές πλημμύρες

Σε εξέλιξη παραμένουν στην Ιαπωνία οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα νοτιοδυτικά της χώρας, σε οικήματα που σαρώθηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς ο απολογισμός εκφράζονται φόβοι ότι ίσως αποδειχθεί ακόμα πιο βαρύς.

Οι τοπικές αρχές έκαναν χθες λόγο για τουλάχιστον 36 νεκρούς εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων το πρωί του Σαββάτου στην περιφέρεια Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, που προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Σωστικά συνεργεία «συνεχίζουν τις έρευνές τους χωρίς διακοπή» σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφέρειας Κουμαμότο, καθώς 11 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, όπως αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Αν και η ένταση των βροχοπτώσεων κόπασε, δρόμοι και γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και πολλές απομακρυσμένες κοινότητες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Hey my friends, a city in Southern Japan is now confronted with a huge flood damages which happened yesterday. I’d make fundraiser merch for this disaster asap. Need your help!!!!! pic.twitter.com/COHiVRLn3Y — KRUELTY (@krueltyjphc) July 5, 2020

Σε μια από τις ζώνες που χτυπήθηκαν περισσότερο, κάτοικοι έγραψαν τις λέξεις «ρύζι, νερό, SOS» στο έδαφος, ενώ άλλοι ανέμιζαν πετσέτες για να καλέσουν σε βοήθεια, όπως κατέγραψε ελικόπτερο του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo.

Σε οίκο ευγηρίας, 14 άνθρωποι πνίγηκαν εξαιτίας της πλημμύρας που προκάλεσε η υπερχείλιση ενός ποταμού. Οι τρόφιμοι σε αναπηρικά καροτσάκια δεν μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους ή στην οροφή.

Σωστικά συνεργεία και πολίτες της περιοχής κατάφεραν να σώσουν περίπου πενήντα τροφίμους και εργαζόμενους στο γηροκομείο με βάρκες.

A bridge in Hitoyoshi, Kumamoto washed away. 🙁 Flood, strong winds and other warnings have been up since last night in many parts of Japan. Southern Japan seems to be getting hit pretty hard this time. https://t.co/knFU7PhRP6 — Jenny (#MilkTeaAlliance) (@monochromic) July 4, 2020

Οι καταρρακτώδεις βροχές αναμενόταν να συνεχίσουν να πλήττουν την περιοχή, με περίπου 250 χιλιοστά κατακρημνίσεων να αναμένονται ως αύριο Τρίτη το πρωί. Η ιαπωνική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προέτρεψε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιφέρειας Κουμαμότο και της γειτονικής περιφέρειας Καγκοσίμα να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Τις επιχειρήσεις διάσωσης επιβραδύνουν οι ανησυχίες για νέες μολύνσεις από τον κορονοϊό. Εγκαταστάθηκαν χωρίσματα σε καταφύγια για να τηρείται η λεγόμενη κοινωνική απόσταση, ενώ στους εκτοπισμένους απευθύνεται σύσταση να πλένουν συχνά τα χέρια τους και να φορούν προστατευτικές μάσκες.

Torrential rainfall today in #Kumamoto (southwest #Japan) forced authorities to fully operate a dam #spillway which caused severe flooding in the downstream area. This was necessary to prevent overtopping of the dam and potential dam break! #Flood #Hydraulics #Dam_Engineering pic.twitter.com/ccUiRwb3eg — Dr Mohammad Heidarzadeh (@Mo_Heidarzadeh) July 4, 2020

Σε περίπου 4.640 νοικοκυριά στην περιφέρεια Κουμαμότο δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την εταιρεία Kyushu Electric Power.

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι 40.000 αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενοφύλακες και στρατιωτικοί επρόκειτο να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εξηγώντας πως επρόκειτο να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.