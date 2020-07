Φόβοι πως οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις κατολισθήσεις στην Ιαπωνία θα φτάσουν τους 50

Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν και σήμερα το νοτιοδυτικό νησί της Ιαπωνίας Κιούσου και οι όχθες τουλάχιστον ενός ποταμού υπερχείλισαν καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις τελευταίες τρεις ημέρες νεροποντής και κατολισθήσεων ανήλθε σε 44, περιλαμβανομένων 14 ανθρώπων σε έναν οίκο ευγηρίας.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία πιθανόν οι νεκροί να ανέλθουν σε 50.

Διαταγή για εκκένωση περιοχών εκδόθηκε για περισσότερους από 500.000 κατοίκους του Κιούσου, ενώ οδηγίες για εκκένωση εκδόθηκαν για δεκάδες χιλιάδες άλλους στην δυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το δίκτυο NHK.

Severe flooding and landslides after the worst rainfall on record in Japan's island of Kyushu leave at least 40 dead.

