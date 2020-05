Ο κορονοϊός ανάγκασε ηθοποιό του Game of Thrones να γίνει ντελιβεράς

Μια... ιδιότυπη στροφή στην καριέρα του έχει πραγματοποιήσει ένας από τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος στη σειρά που καθήλωσε τον κόσμο, το Game of Thrones. Ο λόγος για τον Μάικλ Κόντρον, που ενσάρκωσε τον Μπόουεν Μαρς της Νυχτερινής Φρουράς, ο οποίος το διάστημα του lockdown εργάστηκε ως διανομέας για το online κατάστημα Asda.

Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε στην Belfast Live ότι «λατρεύει» τον νέο αυτό... ρόλο και έτσι σκοπεύει να κρατήσει ως δεύτερη δουλειά του αυτήν του ντελιβερά, όταν θα έχουν αρθεί οι περιορισμοί και επιστρέψει στην υποκριτική για να βιοπορίζεται.

Ο Κόντρον εργάστηκε ως διανομέας σε γειτονιές του Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου και ζει, με τον ίδιο να πηγαίνει στον κόσμο τρόφιμα, ρούχα, είδη σπιτιού και άλλα αγαθά. Μάλιστα, η επαφή που είχε με τον κόσμο και ο τρόπος που αυτός τον αντιμετώπιζε, ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που λάτρεψε αυτόν τον εργασιακό κλάδο.

Σε ένα tweet που είχε κάνει στις 21 Απριλίου, είχε γράψει: «Τελευταία παράδοση για το αποψινό βράδυ, ίσως να συνάντησα την πιο καλή γυναίκα στη ζωή μου, την κα Γουάνγκ. Μου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για αυτό που κάνουμε και μου προσέφερε μερικές μάσκες "επειδή κάνουμε επικίνδυνη δουλειά". Συγκλονίστηκα. Τόσο όμορφη κίνηση».

Last delivery of the night and possibly the nicest woman I’ve ever met, Ms. Wang.

Told me how thankful she is for what we’re all out here doing and gave me a handful of masks “because we’re doing a dangerous job”. Was thrilled. So Nice#EssentialWorkers #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/0Kn3uut1jz

— Michael Condron (@BelfastMikey) April 20, 2020