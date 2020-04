Αυτό είναι το challenge του κορονοϊού: Πέτα τα σκουπίδια φορώντας τα καλά σου ή τα... καρναβαλικά σου

Για να μην παραμένουν όλη τη μέρα με τις πιτζάμες και τα νυχτικά στο σπίτι, αλλά και για να διασκεδάζουν κι οι γείτονες, ένα νέο παιχνίδι έχει αρχίσει να κερδίζει πολλούς φαν ανά τον κόσμο, εν μέσω κορονοϊού.

Το challenge είναι... απλό και βγαίνουν για να πετάξουν τα σκουπίδια με όσο το δυνατόν πιο σικάτο ή με παράξενο ντύσιμο.

Είτε φορώντας βραδινό φόρεμα είτε στολή του Σούπερμαν, η λογική του παιχνιδιού συνίσταται στο να χρησιμοποιείς τα λίγα μέτρα ίσαμε τον κάδο απορριμμάτων σαν να ήταν πασαρέλα και μετά να αναρτάς τις φωτογραφίες σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζεσαι τη διασκέδαση με τους άλλους συμπάσχοντες.

«Αισθάνομαι χαζή που ντύνομαι έτσι στο σπίτι μου, όμως αυτό είναι το μόνο πράγμα που με βοηθά να διατηρήσω τα λογικά μου μέσα σε τούτον τον εγκλεισμό. Να βγάζω τα σκουπίδια μου με στιλ με βοηθά να αισθάνομαι και πάλι ευτυχισμένη», δηλώνει σχετικά η Βικτόρια Άντονι, που εργάζεται ως dj στο Σίδνεϊ.

Η 30χρονη που ανάρτησε τις φωτογραφίες της με ένδυμα κοκτέιλ στον σκουπιδοτενεκέ στο Instagram με hastag το #BinIsolationOuting, είδε προηγουμένως όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες να ακυρώνονται λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν κρατήσει στα σπίτια τους τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο.

Η μόδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, να ντύνεσαι εκκεντρικά για να πετάξεις τα σκουπίδια γεννήθηκε μεν στην Αυστραλία, όμως χάρις στην διαπλανητική έκταση της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύντομα εξαπλώθηκε και σε μακρινότερες περιοχές του πλανήτη, όπως στο Τέξας, ή στη Βρετανία, περνώντας κι από την Ολλανδία.

Έτσι, ο Σκωτσέζος οδηγός λεωφορείου Στιούαρτ Κάνιγχαμ δημοσίευσε μία φωτογραφία του που τον δείχνει να βγάζει τα σκουπίδια φορώντας κιλτ και κρατώντας ένα μπουκάλι ουΐσκι, ενώ η Κριστίν Λελάν ανάρτησε τη φωτογραφία του συζύγου της να κυλά τον σκουπιδοτενεκέ πάνω στα χιόνια του Καναδά, φορώντας ένα μπλουζάκι του Σούπερμαν, μία περούκα και μία κόκκινη πετσέτα αντί για μπέρτα.

It’s *bin night*! In honour of when your bin goes out more than you do. ❤💯🙌 #binisolationouting pic.twitter.com/A8ER3g0fOk

— Carol Duncan (@carolduncan) April 8, 2020