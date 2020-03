Τραμπ: Ο Άμπε θα λάβει τη σωστή απόφαση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκανε γνωστό σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής «θα καθοδηγηθούν» από την απόφαση της Ιαπωνίας, όσον αφορά το εάν θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020, στο Τόκιο, εν μέσω του παγκόσμιου ξεσπάσματος του κορονοϊού, την ώρα που οι φωνές για αναβολή πληθαίνουν διαρκώς.

«Θα καθοδηγηθούμε από τις επιθυμίες του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ενός μεγάλου φίλου των Ηνωμένων Πολιτειών και ενός άνδρα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για τους ολυμπιακούς χώρους, όσον αφορά τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιαπωνία. Θα λάβει τη σωστή απόφαση!» έγραψε Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

We will be guided by the wishes of Prime Minister Abe of Japan, a great friend of the United States and a man who has done a magnificent job on the Olympic Venue, as to attending the Olympic Games in Japan. He will make the proper decision!

