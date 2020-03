Αλλαγή στάσης από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Άλλη στάση φαίνεται να έχει σχετικά με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποδείξει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής τους αλλά χθες έγραψε στο Twitter, έπειτα από συνδιάλεξή του με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ότι το νεόδμητο ολυμπιακό στάδιο είναι «μεγαλειώδες».

«Μόλις είχα μια σπουδαία συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό Άμπε της Ιαπωνίας. Έχει κάνει απίστευτη δουλειά, που θα τον κάνει πολύ περήφανο. Θα συμβούν καλά πράγματα στην Ιαπωνία και τον σπουδαίο πρωθυπουργό της. Πολλές επιλογές!» ανέφερε ο Τραμπ.

Just had a great conversation with Prime Minister Abe of Japan. I told him that the just completed Olympic venue is magnificent. He has done an incredible job, one that will make him very proud. Good things will happen for Japan and their great Prime Minister. Lots of options!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020