Η οργάνωση για την επανεκλογή Τραμπ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά των New York Times

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της εφημερίδας The New York Times κατέθεσε η οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο λόγος ήταν άρθρο που είχε δημοσιευτεί τον Μάρτιο του 2019 κι έκανε λόγο περί συμφωνίας μεταξύ του Τραμπ, που ήταν υποψήφιος τότε στις προεδρικές εκλογές, και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για να ενισχυθούν οι πιθανότητες νίκης του.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ή η ομάδα που διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία του προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ασκεί μήνυση εναντίον μέσου ενημέρωσης. Ο ίδιος επικρίνει συχνά τους Times, όπως και άλλα μέσα ενημέρωσης, ήδη από την αρχή της πρώτης του εκστρατείας, το 2015, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Η οργάνωση «Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ πρόεδρος» ζητεί αποζημίωση και τόκους ύψους «εκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρεται στη μήνυση, που κατατέθηκε χθες.

Το, κατά την εκστρατεία του Τραμπ, δυσφημιστικό άρθρο γνώμης φέρει την υπογραφή του Μαξ Φράνκελ, άλλοτε εκτελεστικού διευθυντή της NYT, από το 1986 ως το 1994. Ο αρθρογράφος διατεινόταν σε αυτό το κείμενο, που δημοσιεύθηκε την 27η Μαρτίου 2019, πως «δεν υπήρχε ανάγκη για αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ της ομάδας που διεξήγαγε την εκστρατεία του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, διότι είχαν κλείσει ευρύτερη συμφωνία: βοήθεια εναντίον της Χίλαρι Κλίντον με αντάλλαγμα μια νέα φιλορωσική πολιτική».

«Όταν τύπωναν τους ισχυρισμούς αυτούς, οι Times γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν ήταν αληθείς» ανέφερε στη μήνυση που υπογράφεται από τον δικηγόρο της Τσαρλς Χάρντερ η εκστρατεία του Τραμπ, χωρίς να διευκρινίζει πως το κείμενο δημοσιεύθηκε στις σελίδες με τα άρθρα γνώμης, ότι δηλαδή επρόκειτο για άποψη, όχι για είδηση.

«Οι Times τους δημοσίευσαν όμως παρότι γνώριζαν ότι ήταν ψευδείς και ότι εξαπατούσαν τους αναγνώστες τους», συνεχίζει το κείμενο της μήνυσης της εκστρατείας του Τραμπ.

Η απόφαση να δημοσιευθεί το επίδικο κείμενο ελήφθη, συνεχίζει η μήνυση, εξαιτίας της «ακραίας κατεύθυνσης» των Times και της «εχθρότητας» της σύνταξής της έναντι του Τραμπ, αλλά και για «να επηρεαστεί με ανάρμοστο τρόπο» η κοινή γνώμη ενόψει «των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020».

Εκπρόσωπος της εφημερίδας τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η εκστρατεία του Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη «για να τιμωρήσει έναν αρθρογράφο διότι είχε άποψη που θεωρεί απαράδεκτη». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ευτυχώς», ο νόμος «προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να εκφράζουν τις κρίσεις τους και τα συμπεράσματά τους, ειδικά όταν πρόκειται για γεγονότα που είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση γνώμης».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες για το σχέδιο της κυβέρνησής του όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλες: «οι Times έχουν γράψει πολλά λαθεμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια», είπε και πρόσθεσε πως θα περιμένει «να υπάρξει δικαστική απόφαση» για τη μήνυση. «Και θα ακολουθήσουν κι άλλες», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει αποκαλέσει ‘εχθρό του λαού’ τον Τύπο» σχολίασε ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών Κόμματος προκειμένου να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, «και σήμερα, εμπνεόμενος από φίλους του δικτάτορες στον κόσμο, αποπειράται να καταργήσει την ελευθερία του Τύπου επιτιθέμενος στους New York Times. Αρκετά».

Trump called the press the "enemy of the people." Now—taking a page from his dictator friends—he's trying to dismantle the First Amendment right to a free press. In November we will defeat him, restore the rule of law, and protect our constitutional rights. https://t.co/dzHVYsBkq0

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 26, 2020