Η αγωνία για τον κορονοϊό προκάλεσε... ξύλο και ένταση μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ιταλία

Στη βόρεια Ιταλία η αγωνία για τον κορονοϊό είναι μεγάλη και δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ σε πόλη της Λομβαρδίας, η οποία έχει τεθεί σε καραντίνα.

Ο κορονοϊός έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη και ειδικά στην Ιταλία, όπου εκεί τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα του ιού έχουν αυξηθεί.

Σε περιοχές της βόρειας Ιταλίας οι πολίτες έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα και ενδεικτική είναι η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ, με τα ράφια σε πολλά καταστήματα να έχουν αδειάσει.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε όλα τα ιταλικά και διεθνή Μέσα, όπως το RT, φαίνονται δύο άνδρες να παίζουν ξύλο μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Fight breaks out in Italian supermarket as 7th case of deadly #coronavirus confirmed in the countryhttps://t.co/p7q1UGzZKk pic.twitter.com/kVy2NTONKf

— RT (@RT_com) February 25, 2020