Πέθανε ο Κινέζος γιατρός που είχε προειδοποιήσει πρώτος για τον κοροναϊό

Ο Κινέζος γιατρός που προσπάθησε να σημάνει συναγερμό για τον κοροναϊό πέθανε από τον φονικό ιό σε ηλικία 34 ετών, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα κινεζικά Μέσα.

Το BBC αναφέρει, ο δρ. Λι, που προσπάθησε πριν από ένα μήνα να προειδοποιήσει τους συναδέλφους του για τον κοροναϊό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας προσβληθεί από τον ιό.

Ο Λι Βενλιάνγκ εργάστηκε ως οφθαλμίατρος στο κεντρικό νοσοκομείο της Ουχάν, όταν έστειλε προειδοποίηση σε συναδέλφους ιατρούς στις 30 Δεκεμβρίου.

Chinese doctor who tried to issue first warnings about coronavirus outbreak has died of the infection, Chinese media say https://t.co/jtFXsFM1uJ

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020