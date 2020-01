Τέλος στην αναζήτηση νύφης για ταξίδι στο φεγγάρι

Τον τελευταίο καιρό ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Yusaku Maezawa έψαχνε γυναίκα για να τον συνοδεύσει σε ένα διαστημικό ταξίδι στη Σελήνη το 2023 ή αργότερα με το διαστημόπλοιο του Ίλον Μασκ SpaceX.

Σήμερα ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι αίρει την αναζήτηση, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, παρότι υπήρχαν ήδη 30.000 υποψήφιες!

Η έρευνά του για μια σύντροφο και συνεπιβάτη επρόκειτο μάλιστα να γίνει τηλεοπτική εκπομπή που θα μεταδιδόταν από ένα διαδικτυακό κανάλι.

«Παρά τη γνήσια και ειλικρινή μου διάθεση να πραγματοποιηθεί η εκπομπή, ένα κομμάτι μέσα μου είχε ακόμη ανάμεικτα συναισθήματα ως προς τη συμμετοχή μου. Έχω όμως πάρα πολλές τύψεις σκεπτόμενος ότι 27.722 γυναίκες, με αγνές προθέσεις και σθένος, χρησιμοποίησαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να κάνουν αίτηση» έγραψε στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Maezawa πρώην επικεφαλής της διαδικτυακής εταιρείας μόδας Zozo, είναι γνωστός για την εκκεντρικότητά του.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Despite my genuine and honest determination toward the show, there was a part of me that still had mixed feelings about my participation. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

To think that 27,722 women, with earnest intentions and courage, had used their precious time to apply makes me feel extremely remorseful to conclude and inform everyone with this selfish decision of mine. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020