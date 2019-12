Νέα Ζηλανδία: Πέντε οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου

Σε πέντε ανεβάζει νεότερος απολογισμός τους νεκρούς από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε, στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας.

Ακριβώς πριν την έκρηξη, τουρίστες περπατούσαν στον κρατήρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 23 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ωστόσο οι συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στο πλευρό των αστυνομικών δυνάμεων βρίσκεται πλέον και ο στρατός.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, στο νησί βρίσκονταν αρκετοί τουρίστες τη στιγμή της έκρηξης.

«Η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί» τόνισε, εξηγώντας πως παρότι η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, η στάχτη εμποδίζει την πρόσβαση στο σημείο.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως κοντά η πάνω στο νησί βρίσκονταν εκατό άνθρωποι τη στιγμή της έκρηξης, αλλά αργότερα αυτός ο αριθμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στους πενήντα. Ορισμένοι προέρχονταν από το κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas» ιδιοκτησίας Royal Caribbean, που έχει δέσει σε λιμάνι της Tauranga, παραθαλάσσια πόλη κοντά στο νησί Γουάιτ.

Όπως μεταδίδει το BBC, στις 3 Δεκεμβρίου η ιστοσελίδα GeoNet είχε προειδοποιήσει πως «το ηφαίστειο ενδέχεται να μπαίνει σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας», αν και σημείωνε πως «το τρέχον επίπεδο δραστηριότητας δεν αποτελεί κίνδυνο για τους επισκέπτες».

Tourist Michael Schade stood at the crater of New Zealand’s White Island volcano minutes before it erupted and shared his terrifying experience in a series of messages and videos posted on social media https://t.co/mQkhU1tTUf pic.twitter.com/njw83zAZww

— Reuters (@Reuters) December 9, 2019