ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε δρόμο της Νέας Ορλεάνης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, εκ των οποίων δύο σοβαρά, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (τοπική ώρα) σε μια τουριστική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Στις 03:21 (11:21 ώρα Ελλάδας) οι αξιωματικοί του NOPD (Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης) κοντά στο σημείο ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς. Φθάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πολλά άτομα που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες», έγραψε σε μια ανακοίνωση η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με την οποία κανένα μέλος των δυνάμεων της τάξης δεν τραυματίστηκε.

Δέκα τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής. Ένας ακόμη πήγε στο νοσοκομείο με δικά του μέσα. Δύο τραυματίες βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τις αρχές.

UPDATE: The total number of victims in this incident is 11. A victim walked in at a local hospital for treatment. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert

Προς το παρόν δεν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος αλλά η αστυνομία ανέφερε στο Twitter ότι προσήγαγε κοντά στο σημείο ένα άτομο «η πιθανή εμπλοκή του οποίου σε αυτό το επεισόδιο εξακολουθεί να αποτελεί το αντικείμενο έρευνας».

CORRECTION: An individual was detained near the scene. However, their possible involvement in this incident remains under investigation. No arrests have been made at this time. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert

— NOPD (@NOPDNews) 1 Δεκεμβρίου 2019