Αστυνομικός σε αεροδρόμιο ανάγκασε γυναίκα με αναπηρία «να βγάλει το παντελόνι της»

Οι Αρχές του αεροδρομίου της Καλκούτα στην Ινδία απολογήθηκαν σε δύο ακτιβίστριες με αναπηρία, μία από τις οποίες καταγγέλλει ότι την ανάγκασαν να βγάλει το παντελόνι της.

Όπως αναφέρει το BBC, η Kuhu Das που έχει επιζήσει από την πολυομελίτιδα, αναγκάστηκε να βγάλει έναν ειδικό νάρθηκα που φοράει, ακόμη και όταν είπε σε μία υπάλληλο της ασφαλείας του αεροδρομίου ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν δεν έβγαζε το παντελόνι της.

Στη δεύτερη ακτιβίστρια, Jeeja Ghosh, η οποία πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, ειπώθηκε ότι δεν μπορούσε να πετάξει χωρίς συνοδό.

Οι δύο γυναίκες θα πετούσαν προς το Νέο Δελχί για μία σύνοδο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών με παράλυση.

Μετά από διαμαρτυρίες τους επιτράπηκε να ταξιδέψουν, αλλά οι ακτιβίστριες αναφέρουν ότι ένιωσαν «προσβεβλημένες και ταπεινωμένες».

Η Das που χτυπήθηκε από την πολυομελίτιδα στην ηλικία των 3 ετών, είπε ότι φοράει έναν νάρθηκα με ράβδους από τιτάνιο εδώ και πολλά χρόνια. Το απόγευμα της Κυριακής όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, η αστυνομικίνα της ζήτησε να τον βγάλει ώστε να τον περάσουν από τον ανιχνευτή.

«Όταν αρνήθηκα, κάλεσε συνάδελφό της και είπε μπροστά μου ότι δεν είχε δει ποτέ κάποια σαν και εμένα. Ήταν σαν να έχω έρθει από άλλον πλανήτη. Πόση αναισθησία δείχνει αυτό;».

Η Das τόνισε ότι δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα σε αεροδρόμια εκτός Ινδίας.

«Είναι απαράδεκτο κάθε φορά στην Ινδία να θέλουν να βγάζω τον νάρθηκα που στην ουσία σημαίνει να βγάζω το παντελόνι μου» είπε.

Όσο για την Jeeja Ghosh δήλωσε: «Είναι ενήλικη και ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο μόνη της και νιώθει πολύ προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά στο αεροδρόμιο».

«Διαμαρτυρηθήκαμε, είπαμε ότι αυτό είναι ρατσισμός και το άτομο που ήταν στο check-in απολογήθηκε. Αλλά δεν είμαστε θυμωμένες μαζί της. Δεν είναι ατομικό το πρόβλημα. Είναι το πώς συμπεριφέρεται μία αεροπορική εταιρεία σε ανθρώπους με αναπηρία» πρόσθεσε.

Μετά τη δημοσίευση του θέματος από τα ΜΜΕ της Ινδίας, οι Αρχές του αεροδρομίου της Καλκούτα ζήτησαν συγγνώμη από τις δύο ακτιβίστριες με tweet.

We would like to sincerely apologise for the inconvenience caused to Ms Jeeja Ghosh & Ms Kuhu Das during check-in process at #KolkataAirport. The matter is being strongly taken up with concerned teams to ensure that such incidents does not happen again.@AAI_Official @MoCA_GoI

— Kolkata Airport (@aaikolairport) October 21, 2019