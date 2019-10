Έκρηξη σε ιρανικό τάνκερ: Για επίθεση με πυραύλους κάνει λόγο η Τεχεράνη

Για επίθεση με πυραύλους, που προκάλεσαν την έκρηξη στο ιρανικό τάνκερ Sinopa, που έπλεε κοντά στο λιμάνι της Τζέντας στη Σαουδική Αραβία κάνει λόγο η Τεχεράνη μέσω της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας NIOC.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν το ιρανικό πλοίο κοντά στο λιμάνι της Τζέντας στην Σαουδική Αραβία» μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη την Ιρανική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC), η οποία διαχειρίζεται τον στόλο των πετρελαιοφόρων του Ιράν.

Σύμφωνα και πάλι με την NIOC, την οποία επικαλέστηκε η δημόσια ιρανική τηλεόραση, το τάνκερ έπιασε φωτιά ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τις σαουδαραβικές ακτές.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο, που κατέστρεψε δύο δεξαμενές με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί.

Η NIOC βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράν.

We believe this may be the Iranian Suezmax tanker SINOPA. She is laden with a million barrels of oil bound for Syria. That’s her regular run. This is the 3rd Iranian tanker in 6 months to be incapacitated in this part of the Red Sea. 1st it was HAPPINESS I & recently, HELM. #OOTT https://t.co/47RMSDIRFp

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️???? (@TankerTrackers) 11 Οκτωβρίου 2019