Στη δημοσιότητα η συνομιλία του Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου η συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για πέντε σελίδες που ανέβηκαν σε μορφή pdf μετά τις κατηγορίες των Δημοκρατικών ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να διεξάγει έρευνα εις βάρος του γιου του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν με σκοπό να τον ζημιώσει στις εκλογές του 2020.

Σύμφωνα με τη συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας - στην 4η σελίδα - ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο: «Λέγονται πολλά για τον γιο του Μπάιντεν. Και αυτός ο Έιντεν σταμάτησε τη δίωξη και πολλοί θέλουν να μάθουν, οπότε ό,τι μπορείς να κάνεις με τον Γενικό Εισαγγελέα θα ήταν σπουδαίο.

Ο Μπάιντεν περηφανεύεται ότι σταμάτησε την έρευνα, οπότε εάν μπορείς να το κοιτάξεις... Είναι φρικτό για μένα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να συνεργαστεί με τον προσωπικό του δικηγόρο, Rudy Giuliani και τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, William Barr, για το ζήτημα, αφού τόνισε τις «θερμές» σχέσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο αργότερα από τις καταγγελίες ήλθε η ανακοίνωση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ότι ενεργοποιεί τη διαδικασία για την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε εδώ την 5σέλιδη συνομιλία των δυο ηγετών

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τη δημοσιοποίηση έκανε ένα ειρωνικό tweet για τους δημοκρατικούς. «Οι Δημοκρατικοί θα ζητήσουν συγγνώμη αφότου δουν τα όσα ειπώθηκαν στο τηλεφώνημα με τον Ουκρανό Πρόεδρο; Θα πρέπει, ένα τέλειο τηλεφώνημα - τους εξέπληξε» έγραψε.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019