Σκηνικό σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης στις ΗΠΑ μετά την παραπομπή Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν αργά χθες την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Αμερικανού προέδρου, σε συνέχεια των καταγγελιών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξάγει έρευνα εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν, σε μια διαδικασία παραπομπής που θεωρείται απίθανο να οδηγήσει στην απομάκρυνση Τραμπ από την προεδρία.

Σχεδόν 400 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας, με την οποία η πλειονότητα των Αμερικανών εμφανίζεται να διαφωνεί σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, και συνιστά μια κίνηση υψηλού ρίσκου και στήνει το σκηνικό για μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

«Σήμερα ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκινά μια επίσημη έρευνα επί της διαδικασίας παραπομπής» του κ. Τραμπ δήλωσε αργά χθες η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, έπειτα από μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών που είχε με Δημοκρατικούς βουλευτές, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ φέρεται ότι υπομόνευσαν την εθνική ασφάλεια και παραβίασαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα ένα «ανόητο κυνήγι μαγισσών».

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019