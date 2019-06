Το «βίντεο- ντοκουμέντο» των ΗΠΑ για τις επιθέσεις στα τάνκερ στο στενό του Ομάν

Το Ιράν κατηγόρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο για την επίθεση κατά δύο πετρελαιοφόρων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα στον κόλπο του Ομάν, εξέλιξη που κλιμάκωσε την ένταση στην περιοχή και προκάλεσε αναταραχή που θα μπορούσε να πλήξει το διεθνές εμπόριο πετρελαίου.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, το Ιράν είναι πίσω από τις επιθέσεις που έγιναν στον κόλπο του Ομάν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και το επίπεδο της γνώσης που χρειαζόταν για να υλοποιηθεί η επιχείρηση, τις παρόμοιες επιθέσεις από την Τεχεράνη σε πλοία και το γεγονός πως καμία άλλη οργάνωση στην περιοχή δεν έχει τους πόρους ή την επάρκεια να δράσει με αυτόν τον τρόπο» σχολίασε ο Πομπέο.

Μεταξύ των πληροφοριών, τις οποίες επικαλέστηκε ο Πομπέο, είναι και εικόνες που έχει στη διάθεσή του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, οι οποίες δείχνουν, όπως γράφει το ABC, Ιρανούς σε μικρές βάρκες, δίπλα στο τάνκερ « Kokuka Courageous», να επιχειρούν να απομακρύνουν νάρκη που δεν εξερράγη και την οποία είχαν νωρίτερα προσαρτήσει στο πλοίο.

U.S. Central Command has released video that it says shows Iranian forces removing unexploded mine that had been attached to the Kokuka Courageous, one of two commercial tanker ships attacked in the Gulf of Oman. https://t.co/7Wl0slmD40 pic.twitter.com/wTY6eEZfwI

— ABC News (@ABC) 14 June 2019