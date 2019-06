Ο Τραμπ άλλαξε κουπ και στο Twitter έγινε... σεισμός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, έχει άλλο ένα χαρακτηριστικό για το οποίο όλοι συζητούν: τα ξανθά ατίθασα μαλλιά του που φαίνεται να ακολουθούν τον… δικό τους δρόμο!

Αυτή τη φορά στο Twitter έγινε χαμός καθώς ο Τραμπ εμφανίστηκε με διαφορετικό χτένισμα κατά την επίσκεψή του στην ευαγγελική εκκλησία McLean Bible Church, όπου συμμετείχε στην προσευχή για τα θύματα της επίθεσης στη Βιρτζίνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο ναό, μετά από ένα παιχνίδι γκολφ, έβγαλε το καπέλο του και έγινε η αποκάλυψη που προκάλεσε έκπληξη.

Κάποιοι στο Twitter είδαν θετικά την αλλαγή, κάποιοι όμως όχι.

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way, way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp

— LVL 45 CHAOS POTUS (@thetomzone) 3 Ιουνίου 2019