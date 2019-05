Τριπλό χτύπημα ανεμοστρόβιλων στο Οχάιο

Τουλάχιστον τρεις ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν τη νύχτα το Οχάιο των ΗΠΑ, ένας μέσα στην πόλη Ντέιτον κι ακόμα δύο σε κοντινά σημεία. Η έκταση των ζημιών και πιθανών τραυματισμών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διασώστες πήγαιναν πόρτα πόρτα σε ορισμένες περιοχές της πόλης, προκειμένου να σιγουρευτούν πως δεν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι.

Χρήστες του Twitter ανέβασαν εικόνες με μπάζα να πετούν στον αέρα και ζημιές σε λυόμενα και αυτοκίνητα.

A large tornado hit just north of Dayton, OH overnight. Hardest hit area is in the Celina area. Mercer County Emergency Management is reporting at least 12 injuries. pic.twitter.com/IAE5CGsykw — Brandon Orr (@BrandonOrrWx) 28 May 2019

Tornado wreaks havoc on Dayton, Ohio, area https://t.co/JIh2ekepjV pic.twitter.com/HnkVLYxeLV — News Vire (@newsvire1) 28 May 2019

Please pray and shed some light for Dayton we got just got a bad tornado in Trotwood, northridge and Old North Dayton. ????https://t.co/OJSmRgxoFL@johnlegend @chrissyteigen — Brandon Sturgill (@bbbsturgill) 28 May 2019