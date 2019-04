Ποιο βιβλίο κρατούσε ο Τζούλιαν Ασάνζ τη στιγμή της σύλληψής του

Με ένα βιβλίο στα χέρια σύρθηκε από τις βρετανικές αρχές μέσα από την πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο ο Τζούλιαν Άσανζ, ο 47χρονος γνωστός ως «Mr Wikileaks», μετά την άρση της ασυλίας του.

Ο ιδρυτής των Wikileaks συνελήφθη αφού «προσκλήθηκε στην πρεσβεία από τον πρέσβη, μετά την από την άρση του καθεστώτος ασύλου από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ» όπως ανέφεραν οι βρετανικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο Ασάνζ κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου οι Αρχές ήθελαν να τον ανακρίνουν στο πλαίσιο μιας έρευνας για σεξουαλική επίθεση. Η έρευνα αυτή τέθηκε αργότερα στο αρχείο, αλλά ο κ. WikiLeaks φοβάται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να του ασκήσουν δίωξη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε μετά τη σύλληψή του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει την έκδοσή του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, για δεύτερη φορά για λογαριασμό των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10.53 μετά την άφιξή του στο αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου» ανακοίνωσε η αστυνομία. «Πρόκειται για αίτημα έκδοσης στο πλαίσιο του κεφαλαίου 73 του Πρωτοκόλλου Έκδοσής. Θα προσαχθεί κρατούμενος στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ το συντομότερο δυνατόν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Άσανζ κρατούσε στα χέρια του το βιβλίο «History of the National Security State» το οποίο είναι μία συλλογή από συνεντεύξεις του Γκορ Βιντάλ, το οποίο περιλαμβάνει τις συζητήσεις του με τον δημοσιογράφο και διευθύνοντα σύμβουλο του The Real News Network Paul Jay για ιστορικά γεγονότα.

Ο Γκορ Βιντάλ γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1925 και ήταν Αμερικάνος συγγραφέας και άνθρωπος του πνεύματος γνωστός για τους εκλεπτυσμένους τρόπους του, την επιγραμματική του εξυπνάδα και το λαμπρό ύφος γραψίματος του.

Γεννήθηκε, όπως γράφει η Wikipedia, από πολιτική οικογένεια, ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του, Τόμας Πράιορ Γκορ θήτευσε ως Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών στην πολιτεία της Οκλαχόμα. Ο ίδιος ο Γκορ Βιντάλ ήταν πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος και δυο φορές κατέβηκε ως υποψήφιος, τη πρώτη για την Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών (Πολιτεία Νέας Υόρκης) και τη δεύτερη για τη Γερουσία των Η.Π.Α ( Καλιφόρνια, 1982).

Το βασικό αντικείμενο του Βιντάλ ως πολιτικού σχολιαστή και δοκιμιογράφου ήταν η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα, πώς η μιλιταριστική εξωτερική πολιτική του Κράτους Εθνικής Ασφάλειας υποβάθμισε την χώρα σε μια ξεπεσμένη αυτοκρατορία.

Έφυγε από τη ζωή το 2012.