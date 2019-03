Τζιχαντιστές εγκαταλείπουν τη Συρία μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες

Οπτικό υλικό που δείχνει φερόμενους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να προσπαθούν να δραπετεύσουν από το τελευταίο προπύργιό τους στη Συρία, την πόλη Μπαγκούζ, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Η διαφορά είναι ότι οι εικόνες ξαφνιάζουν, καθώς οι τζιχαντιστές είναι ντυμένοι με γυναικεία ρούχα και φορούν make-up, προσπαθώντας να ξεγελάσουν τους διώκτες τους.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ένας freelance δημοσιογράφος στο Twitter φαίνεται μία ομάδα αιχμαλώτων οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια των Κούρδων μαχητών που πολεμούν τον ISIS, κατά τη διάρκεια της γενικευμένης επίθεσης που έχουν εξαπολύσει μαζί με τις συριακές δυνάμεις και τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως αναφέρει το Sputnik.

Ένας αιχμάλωτος φοράει ένα ροζ μαντήλι και μπούρκα, το παραδοσιακό ένδυμα των μουσουλμάνων γυναικών που καλύπτει το σώμα και το πρόσωπο εκτός από τα μάτια.

Όταν οι στρατιώτες διέταξαν να βγάλει το κάλυμμα του προσώπου, τότε ανακάλυψαν ότι η γυναίκα στην πραγματικότητα ήταν ένας άνδρας μεταμφιεσμένος, ο οποίος προφανώς προσπαθούσε να δραπετεύσει από τα υπολείμματα του άλλοτε αυτοανακηρυγμένου Χαλιφάτου μαζί με μια ομάδα γυναικών και παιδιών.

Ο άνδρας φαίνεται να φοράει έντονο make-up: μάτια smokey και τονισμένα φρύδια.

Η αυθεντικότητα του βίντεο ελέγχεται.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν συλληφθεί να είναι μεταμφιεσμένοι για να διαφύγουν τη σύλληψη. Μόλις τον περασμένο μήνα Κούρδοι μαχητές του YPG επιβεβαίωσαν ότι κάποιοι τζιχαντιστές αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν την πολεμική ζώνη χρησιμοποιώντας το ίδιο κόλπο.

Για αυτόν τον λόγο οι Κούρδοι και Άραβες μαχητές υποχρεώνουν τις γυναίκες που εγκαταλείπουν την πόλη να αποκαλύπτουν τα πρόσωπά τους για να αποδείξουν ότι δεν είναι άντρες.

Οι αιχμάλωτοι στέλνονται σε ειδικά κέντρα κράτησης, ενώ οι νύφες του ISIS και τα παιδιά τους σε προσφυγικούς καταυλισμούς.

Την περασμένη Τρίτη παραδόθηκαν έως και 2.000 τζιχαντιστές μαζί με τις οικογένειές τους στο Μπαγκούζ, φοβούμενοι βομβαρδισμούς από τη διεθνή υπό τις ΗΠΑ συμμαχία κατά του ISIS.

Η πόλη των 10.000 κατοίκων – τελευταίο προπύργιο του «χαλιφάτου»- έχει κυκλωθεί από τις υποστηριζόμενες από την Ουάσιγκτον δυνάμεις, οι οποίες, ωστόσο, ανέβαλαν την τελική επίθεση για να δώσουν χρόνο σε αμάχους να την εγκαταλείψουν. Στη συνέχεια ακολούθησε σφυροκόπημα με όλμους και αναμένεται σε λίγο διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η άλωση του Μπαγκούζ.

Shocking: Surrendered ISIS woman in #Baghouz justifies the enslavement of Yazidi women. Saying “The Yazidi women are property. In Islam you are allowed to use them as sex slaves. It’s not rape in the name of Islam.” These people are sick and should not be allowed back in the west pic.twitter.com/xKrJWr5VCc

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9 Μαρτίου 2019