Τα από μηχανής... ψάρια κατέληξαν στα παρμπρίζ

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα βιώνουν οι Μαλτέζοι με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Αυτό όμως που βίωσαν κάποιοι οδηγοί δεν είχε ξανασυμβεί.

Οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν τα ψάρια στον αέρα και κάποια εξ αυτών κατέληξαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων των οδηγών που περνούσαν από τους δρόμους της Xemxija, κοντά στον κόλπο του Αγίου Παύλου στη βόρεια Μάλτα.

Η κυβέρνηση είχε συστήσει στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

My friend just sent me this photo from #Malta. People were just casually picking up fish from the street as the storm turned Malta's roads into an obstacle course pic.twitter.com/YXucrKmTPl

