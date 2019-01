Πιτσιρικάς κάλεσε την αστυνομία για να του λύσει πρόβλημα στα μαθηματικά

Ένας ανήλικος μαθητής από την Ιντιάνα που βρισκόταν σε απόγνωση εξαιτίας ενός μαθηματικού προβλήματος που του έβαλε η δασκάλα στο σχολείο, θεώρησε σωστό να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (911) για βοήθεια!

Το περιστατικό, σύμφωνα με το NBC News, συνέβη στις 14 Ιανουαρίου και η Antonia Bundy η οποία έλαβε την κλήση στο αστυνομικό τμήμα του Λαφαγιέτ, ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις απαιτήσεις.

«Είχα μια πραγματικά άσχημη μέρα και απλά δεν ξέρω», της είπε ο μικρός για να τον ρωτήσει η αξιωματικός: «Τι συνέβη στο σχολείο που είχε ως αποτέλεσμα να σου χαλάσει τη μέρα;». «Έχω ένα τόνο εργασίες για το σπίτι και ένα από τα προβλήματα στα μαθηματικά είναι πολύ δύσκολο», της είπε. Αφού η αξιωματικός τον βοήθησε να λύσει το πρόβλημα, ο πιτσιρικάς την ευχαρίστησε και της ζήτησε συγνώμη. «Συγνώμη που σας κάλεσα, αλλά χρειαζόμουν πραγματικά βοήθεια» της είπε χαρακτηριστικά.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O

— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) 25 Ιανουαρίου 2019