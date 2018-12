Τουλάχιστον 3 νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Ιράν

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας στο λιμάνι του νοτιοανατολικού Ιράν Τσαμπαχάρ, όπως αναφέρουν Μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η έκρηξη πιθανότατα ήταν επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με πηγή του ειδησεογραφικού πρακτορείου ISNA. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας μετέφερε εκρηκτικά σε αυτοκίνητο, αλλά όταν τον σταμάτησαν στο κτίριο της αστυνομίας, ενεργοποίησε τα εκρηκτικά και ανατινάχθηκε, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, όπως αναφέρει το RT.

Στο σημείο της έκρηξης ακούστηκαν πυροβολισμοί, σύμφωνα με αναφορές, ενώ μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν γυναίκες και παιδιά.

an attack in the southern Iranian city of #Chabahar footage of the incident from #makoranmakoran pic.twitter.com/dxz15n8seg

— Anand Mani (@anandmani77) 6 Δεκεμβρίου 2018