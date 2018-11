Μεγάλες ζημιές από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Αλάσκα στις 08:30 το πρωί, τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πόλη Άνκορατζ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο και κτίρια με ρωγμές.

Pictures of destruction caused by 7.0 earthquake in Anchorage, Alaska emerging on social media. Damage includes road collapses, cracked buildings, store shelves toppled over. Series of smaller quakes also rocking region in last hour. (Photo courtesy Josh Bierma.) pic.twitter.com/i9ervd3tFh

