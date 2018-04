Το λευκό βαν έσπειρε τον τρόμο και το θάνατο μέρα μεσημέρι χθες στο κέντρο του Τορόντο στο Καναδά, γεμίζοντας μια ζώνη δύο χιλιομέτρων με πτώματα και συντρίμμια.

Ο 25χρονος Άλεκ Μινασιάν ορμά με το όχημα με μεγάλη ταχύτητα στο πεζοδρόμιο της οδού Γιονγκ, παρασύρει περαστικούς, επιστρέφει στο οδόστρωμα και το διασχίζει για να κατεβεί ανάποδα τον δρόμο.

«Άκουσα φωνές, ουρλιαχτά, γύρισα και είδα αυτό το βαν να κατεβαίνει τον δρόμο», διηγείται ο Ρόκο Τσινιέλι. «Ο οδηγός έκανε ζιγκ ζαγκ, στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο συνέχιζε την πορεία του».

Ο 42χρονος άνδρας βλέπει τότε τραυματίες στο έδαφος. «Τους έκαναν μαλάξεις. Δύο από αυτούς πέθαναν εκεί, μπροστά στα μάτια μου» λέει. Δείχνει με το δάκτυλο δύο πτώματα, που δύο ώρες αργότερα συνεχίζουν να βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με πορτοκαλί σεντόνια κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο της οικονομικής πρωτεύουσας του Καναδά.

Υπάρχουν και πολλά άλλα κατά μήκος της οδού που είναι κλεισμένη σε μήκος δύο χιλιομέτρων από ταινίες της αστυνομίας.

Το φονικό βαν σκότωσε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε 15.

Ο 56χρονος Νάνα Αγκιεμάν-Μπαντού μόλις έχει αφήσει ένα πελάτη. Βλέπει το βαν να κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης που βρίσκεται σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από το σημείο και όπου διεξάγεται υπουργική σύνοδος της G7.

«Αρχικά σκέφτηκα ότι πρόκειται για όχημα τροφοδοσίας, αλλά έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στο πεζοδρόμιο», λέει. Μια γυναίκα αναζητά προστασία σε μία στάση λεωφορείου, τα τζάμια της θρυμματίζονται και πέφτουν επάνω της. Είναι αναίσθητη και ο Νάνα Αγκιεμάν-Μπαντού τρέχει να την βοηθήσει. Αλλά, το βαν συνεχίζει την πορεία του. Χτυπά έναν πυροσβεστικό κρουνό, ένα σταντ εφημερίδων μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το AFP.

«Τον είδα να οδηγεί σαν τρελός και να πέφτει επάνω σε ανθρώπους», λέει ένας άλλος «σκέφτηκα αμέσως αυτά που συνέβησαν στο Λονδίνο, στη Νίκαια» ή παρόμοιες επιθέσεις τζιχαντιστών.

