Τρεις νεκροί και 30 τραυματίες από την επίθεση στη δυτική Γερμανία

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τριάντα τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών που βρίσκονταν στην παλιά πόλη του Μύνστερ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ο οδηγός αυτοκτόνησε επιτόπου χρησιμοποιώντας το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Σε tweet της η Αστυνομία της περιοχής έκανε λόγο για «αδιευκρίνιστη» κατάσταση. Οι αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, διεξάγουν έλεγχο για εκρηκτικά και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο εστιατόριο «Den Kiepenkerl», παραδοσιακή ταβέρνα στο ιστορικό κέντρο του Μύνστερ, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τους τουρίστες.

Alleged photos of the scene of the incident appear to show a grey minivan, seen among scattered chairs and tables in a narrow street https://t.co/Q3jQHZZNum#Münster pic.twitter.com/fhlLrQT8Ji

— RT (@RT_com) 7 Απριλίου 2018