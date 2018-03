H πίτσα αυξάνει την παραγωγικότητα στη δουλειά, βρίσκει η επιστήμη

Την ώρα που κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει γερά κίνητρα για να πάει χαρούμενος στον εργασιακό του χώρο, υπάρχουν φαίνεται μικρά μυστικά για να κρατάς τους υπαλλήλους σου ευχαριστημένους. Η πίτσα, ναι!

Αυτό μας λέει ο ψυχολόγος Dan Ariely στο σύγγραμμά του «Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations», καθώς η δική του μελέτη έδειξε πως η πίτσα ήταν το μεγάλο κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Ο Ariely πήγε σε μια τεχνολογική μονάδα κατασκευής και συναρμολόγησης κλειστών κυκλωμάτων στο Ισραήλ για να ελέγξει τι είδους κίνητρα θα έκαναν τους υπαλλήλους να δουλεύουν περισσότερο.

Στην αρχή κάθε βδομάδας λοιπόν, ο υπάλληλος έπαιρνε ένα από τρία email του πειράματος: ένα που του υποσχόταν πίτσα, ένα που είχε να κάνει με ένα μικρό οικονομικό μπόνους (της τάξης των 15 ευρώ) και ένα που του έλεγε πως θα λάμβανε ένα ευχαριστήριο μήνυμα από το αφεντικό, αν έπιανε τον στόχο της ημέρας όλα αυτά. Η ομάδα ελέγχου δεν έπαιρνε κανένα μήνυμα, ώστε να σταθμιστεί η μέση παραγωγικότητα της ημέρας.

Και μαντέψτε τι έγινε: μετά την πρώτη μέρα, η πίτσα ήταν το καλύτερο κίνητρο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 6,7% σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Δεύτερο κίνητρο (6,6%) στάθηκε μάλιστα το κομπλιμέντο από το αφεντικό και όχι το οικονομικό μπόνους (4,9%), ποιος θα το περίμενε!

Όσο οι βδομάδες περνούσαν, τα ευχαριστήρια μηνύματα της εργοδοσίας κέρδισαν τελικά την πίτσα στα σημεία, όπως όμως είπε στους «New York Times» ο Ariely, αυτό δεν θα συνέβαινε αν είχαν ακολουθήσει τον αρχικό του σχεδιασμό να παραδίδονται οι πίτσες στα σπίτια των υπαλλήλων. «Με αυτόν τον τρόπο … δεν θα τους δίναμε απλά ένα δώρο, αλλά θα τους κάναμε να φαίνονται και ήρωες στα μάτια των οικογενειών τους», εξηγεί ο ψυχολόγος.

Ένα κομμάτι πίτσας και ένας καλός λόγος κάνουν θαύματα…