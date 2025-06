Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την πιθανότητα σύμπραξης για την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Συζητήσαμε επίσης την πιθανότητα συμπαραγωγής δρόνων. Μπορούμε να ισχυροποιήσουμε ο ένας τον άλλον» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.



I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi