Μια σύμβουλος που απολύθηκε από ένα ελίτ καθολικό σχολείο αρρένων στο Οχάιο προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αφού παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με έναν μαθητή, λέγοντας πως είχε ήδη χάσει τον σύζυγό της, το σπίτι και τους φίλους της εξαιτίας της ντροπιαστικής της συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Έμιλι Νάτλεϊ, 43 ετών, ζήτησε να παραμείνει ελεύθερη με αναστολή αφού παραδέχτηκε τη σεξουαλική σχέση με έναν 17χρονο μαθητή. Όμως, όπως δείχνει βίντεο του WLWT, την Τρίτη καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης και λύγισε.

School counselor fights back tears as gets prison for sex with student: ‘I’ve lost my husband, my home, my friends’ https://t.co/EGcrpVtpuU pic.twitter.com/b9fiIrB77S