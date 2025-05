Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως ανακοίνωσε η ίδια το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ΕΕ είναι έτοιμη για μια καλή συμφωνία για τους δασμούς και ζητά προθεσμία έως τις 9 Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται τη σημαντικότερη και στενότερη εμπορική σχέση στον κόσμο.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά.

Για να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε το χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.