Σε μία τεταμένη συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του ABC, Τέρι Μοράν, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως «δεν τον είχε ξανακούσει» και ότι «δεν ήταν πολύ ευγενικός», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας για τις 100 πρώτες του ημέρες αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν αρκετές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης, κυρίως σχετικά με την υπόθεση του Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία, πολίτη του Ελ Σαλβαδόρ και πατέρα από το Μέριλαντ, ο οποίος απελάθηκε. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην ύπαρξη ή μη αποδείξεων ότι ο Γκαρσία ήταν μέλος της συμμορίας MS-13.

Σύμφωνα με τον independent ο Τραμπ παρουσίασε μια φωτογραφία του Αμπρέγκο Γκαρσία, ισχυριζόμενος πως έφερε τατουάζ με τα αρχικά της συμμορίας στους κόμπους των δακτύλων του. Ωστόσο, η φωτογραφία αυτή, την οποία έχει κοινοποιήσει στο παρελθόν ο ίδιος, έχει αμφισβητηθεί έντονα, με επικριτές να ισχυρίζονται πως έχει υποστεί ψηφιακή αλλοίωση.

Δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις που να συνδέουν τον Αμπρέγκο Γκαρσία με τη συμμορία.

Trump when his interviewer fact checks him: 'Don't do that. You can't do that. They're giving you the big break of a lifetime. I picked you to do the interview because frankly, I'd never heard of you, but you're not being very nice' pic.twitter.com/1sw6BMf76N