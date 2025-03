Σε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμά του στα ισπανικά, ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να ευχαριστήσει τους πιστούς που προσεύχονται για την ίασή του. Το μήνυμα μεταδόθηκε απόψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά την προσευχή του Ροζάριο. Ο Φραγκίσκος, με αδύναμη φωνή, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τις προσευχές υπέρ της υγείας μου, οι οποίες φθάνουν από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Προσεύχομαι και εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ο Θεός να σας ευλογεί και η Παρθένος να σας προστατεύει. Ευχαριστώ».

Πρόκειται για μήνυμα είκοσι δευτερολέπτων το οποίο, όπως έκανε γνωστό το Βατικανό, ηχογραφήθηκε σήμερα, σύμφωνα με την επιθυμία του ποντίφικα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την αγάπη και την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε στην Ιταλία και παγκοσμίως προς το πρόσωπό του.

