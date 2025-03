Την «απόλυτη αποφασιστικότητα» του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είστε πολύ ευπρόσδεκτος στην Ντάουνινγκ Στριτ», του απευθύνθηκε ο Στάρμερ καθώς τον υποδέχθηκε στο Λονδίνο, μία ημέρα μετά τη σφοδρή λογομαχία του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όπως ο Στάρμερ τόνισε στον Ζελένσκι, το Ηνωμένο Βασίλειο «βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο καιρό χρειαστεί. Μια διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία, βασισμένη στην κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας – τόσο σημαντική για την Ουκρανία, τόσο σημαντική για την Ευρώπη και τόσο σημαντική για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας και σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε τον χρόνο να έρθετε».

Όσο για την αγκαλιά του Στάρμερ προς τον Ζελένσκι, ήταν «μια εικόνα που ήθελε να προβληθεί σε όλον τον κόσμο», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Sky News.

Ο αναλυτής του skynews Σαμ Κόουτς, γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δεν είναι ένα άτομο διαχυτικό, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να ανοίγει τα χέρια του γύρω από τον πρόεδρο Ζελένσκι σε μια αγκαλιά που είχε σχεδιαστεί για να δει όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα ο Λευκός Οίκος. Κράτησε αυτή την αγκαλιά για αρκετή ώρα για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν θα μπορούσε να έχει αμφιβολίες. Ο Στάρμερ το επέλεξε ανεξάρτητα από τις απόψεις του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ».

Θυμίζουμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αναχώρησε από τις ΗΠΑ δίχως να υπογραφεί κάποια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες στην Ουκρανία μετά από έντονο καυγά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς, και μετέβη το απόγευμα του Σαββάτου (01/03) στο Λονδίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Κιρ Στάρμερ ώστε να παραστεί την Κυριακή (02/03) στη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία την οποία συγκάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ επευφημούσε τον Ουκρανό πρόεδρο, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να του λέει: «Έχετε την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου».

𝗭𝗲𝗹𝗲𝗻𝘀𝗸𝘆𝘆 𝗠𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗨𝗞 𝗣𝗠 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿 𝗔𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 After a tense exchange with #Trump , #Zelenskyy arrives in London for a Ukraine summit hosted by Keir #Starmer . Starmer reassures, ‘We stand with #Ukraine for as long as it takes.’ pic.twitter.com/0f4u0ZauAl

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες προχώρησαν στο εσωτερικό της πρωθυπουργικής κατοικίας, με τον Στάρμερ να λέει στον Ζελένσκι : «Επιτρέψτε μου να πω ότι είστε πολύ, πολύ ευπρόσδεκτος εδώ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Και όπως ακούσατε από τις επευφημίες στο δρόμο έξω, έχετε την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαστε μαζί σας, με την Ουκρανία, για όσο καιρό χρειαστεί. Ελπίζω να ακούσατε κάποιες από αυτές τις επευφημίες στο δρόμο. Αυτός είναι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου που βγαίνει έξω για να δείξει πόσο πολύ σας υποστηρίζει, πόσο πολύ υποστηρίζει την Ουκρανία, και την απόλυτη αποφασιστικότητά μας να σταθούμε μαζί σας – ακλόνητη αποφασιστικότητα – και να πετύχουμε αυτό που και οι δύο θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή μια διαρκή ειρήνη».

Starmer to Zelenskyy: You are very very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers outside, you have full backing across the United Kingdom.#Zelenskyy pic.twitter.com/MLQt5GT2VF