Η χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο, εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους που κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τη δραματική σκηνή.

Στην αίθουσα βρισκόταν και η oυκρανή πρέσβειρα, Οξάνα Μαρκάροβα, της οποίας η αντίδραση στο λεκτικό «σφυροκόπημα» του ουκρανού προέδρου από τον Αμερικανό ομόλογό του, αντικατόπτριζε τη βαθιά απογοήτευση και την ανησυχία που πιθανότατα αισθάνθηκε ο ουκρανικός λαός βλέποντας την αποτυχία μιας εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης.

Η στιγμή καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που έγιναν γρήγορα viral, καθώς ο Τραμπ επέμενε να ζητά από τον Ζελένσκι εξηγήσεις για την άρνησή του να συνάψει εκεχειρία με τη Ρωσία, σε μια συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά από τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια του έντονου διαλόγου των δύο ηγετών, οι κάμερες απαθανάτισαν τη Μαρκάροβα να σκύβει με απόγνωση το κεφάλι, εμφανώς ανήσυχη, και να καλύπτει το πρόσωπό της με το δεξί της χέρι, κλείνοντας τα μάτια σε μια έκφραση έντονης απογοήτευσης.

The Ukrainian Ambassador to the United States, Oksana Markarova during the heated-argument in the Oval Office earlier between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/YUk5kcKByw