Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο είχε χαθεί από τα ραντάρ με 10 επιβαίνοντες στην Αλάσκα, εντοπίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Παρασκευή. Επιπλέον, διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από την συντριβή.

Το κουφάρι του αεροπλάνου βρέθηκε σχεδόν 55 χιλιόμετρα από την πόλη Νόουμ, στην Αλάσκα, διευκρίνισε η αμερικανική ακτοφυλακή.

«Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν στο εσωτερικό», όλοι «νεκροί», ανέφερε μέσω X η ακτοφυλακή της πολιτείας. «Οι υπόλοιποι επτά άνθρωποι βρίσκονται στο εσωτερικό του αεροσκάφους» αλλά είναι αδύνατη η πρόσβαση «λόγω της κατάστασης» του αεροπλάνου, πρόσθεσε.

