Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Νάνσι Μέις, και η Δημοκρατική βουλευτής, Τζασμίν Κρόκετ, είχαν μια έντονη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

Ο καβγάς σημειώθηκε καθώς η Κρόκετ, εκπρόσωπος από το Τέξας, εισήγαγε τροπολογία για την επανασύσταση της υποεπιτροπής Εποπτείας για τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες που είχε προηγουμένως διαλυθεί.

Σύμφωνα με το The New Republic και το People, η Κρόκετ εισήγαγε την τροπολογία της λίγο μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμου, που εμποδίζει τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται εναντίον βιολογικών γυναικών στα γυναικεία αθλήματα.

Αφού η Κρόκετ κατέθεσε την πρότασή της, άρχισε να αναφέρεται στη Μέις, εκπρόσωπο της Νότιας Καρολίνας.

«Μπορώ να δω ότι τα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας κάποιου πραγματικά δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή, οπότε θα συνεχίσει να λέει «τρανς, τρανς, τρανς», ώστε ο κόσμος να νιώθει ότι απειλείται», είπε η Κρόκετ.

Η Κρόκετ συνέχισε: «Και παιδί μου, άκου», οπότε τη διέκοψε η Μέις.

«Δεν είμαι παιδί. Μη με αποκαλείς παιδί. Δεν είμαι παιδί. Μην αρχίζεις καν. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Είμαι 47 ετών», είπε η Μέις, ενώ η 43χρονη Κρόκετ επανέλαβε ότι «διεκδικώ τον χρόνο μου».

«Δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν είμαι παιδί. Δεν είμαι παιδί. Αν θέλεις να λογαριαστούμε έξω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε η Μέις απαντώντας.

Αφού ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, χτύπησε επανειλημμένα το σφυρί του για να επαναφέρει την τάξη, ο βουλευτής της Φλόριντα, Μάξγουελ Φροστ, πρότεινε να διαγραφεί από τα πρακτικά η παρατήρηση του Μέις «να λογαριαστούμε έξω». Ο Κόμερ απέρριψε αργότερα το αίτημα αυτό, αφού αποφάσισε ότι η Μέις δεν προκαλούσε την Κρόκετ σε καβγά, σύμφωνα με το The Hill.

Η Κρόκετ αναφέρθηκε στο περιστατικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, γράφοντας: «Η Μέις είναι μια χαμένη που αναζητά την προσοχή και έχει ξεκάθαρα κάποιους στόχους συγκέντρωσης χρημάτων να πετύχει… και για να είμαστε ξεκάθαροι αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα “πετύχει” (σ.σ. εννούσε χτυπήσει)…».

If you want to see the difference between House Dems and House GOP, watch this:



Today, I introduced an amendment to reinstate the Oversight Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties.



My Republican colleague threatened to physically fight me about it.



Bless her heart. pic.twitter.com/m0F3tGGXxK