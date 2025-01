Οι πρωτοχρονιάτικοι εορτασμοί στην Νέα Ορλέανη των Ηνωμένων Πολιτειών μετατράπηκαν στον απόλυτο εφιάλτη για τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στη «γαλλική συνοικία» της οδού Μπέρμπον.

Λίγο πριν από τα ξημερώματα ένα μικρό φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς, επί της τουριστικής οδού Μπέρμπον, αφήνοντας τουλάχιστον 10 νεκρούς και περισσότερους από 35 τραυματίες.

Ο δράστης έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς και οι αρχές της Νέας Ορλεάνης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή με CPR, χωρίς αποτέλεσμα.

A recently surfaced video appears to show police performing CPR on the New Orleans attacker.