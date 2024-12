Η αστυνομία στο Ταουμπερμπίσχοφσχαϊμ της Βάδης – Βυρτεμβέργης πυροβόλησε και σκότωσε νωρίτερα σήμερα έναν άνδρα ο οποίος έκλεψε έναν εκσκαφέα και κατόπιν διέγραψε «τρελή» πορεία, στη διάρκεια της οποίας συγκρούστηκε με αυτοκίνητα και περιπολικά που επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας έκλεψε τον εκσκαφέα από τις εγκαταστάσεις κατασκευαστικής εταιρίας στο Γκρούνσφελντ, τις οποίες κατέστρεψε ολοσχερώς και το οδήγησε σε κατάσταση αμόκ επί 12 χιλιόμετρα προς το γειτονικό Ταουμπερμπίσχοφσχαϊμ.

🚨#BREAKING: Man shot dead by police after stealing a digger in Baden-Württemberg, Germany. pic.twitter.com/RhEntvXkib