Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації.Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду.Начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних. Окрема увага − координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.____I visited the border area of the Sumy region and held a meeting with Commander-in-Chief Syrskyi and the Head of the Sumy Regional Military Administration.The Commander-in-Chief reported on the operational situation in all areas of active action, including the toughest frontline areas. In particular, about the steps taken to strengthen the defense in the Toretsk and Pokrovsk directions. One more settlement is under Ukrainian control in the designated areas of the Kursk region and we have replenished the exchange fund.The head of the Regional Military Administration reported on the situation in the Sumy region after the beginning of the Kursk operation. There is a decrease in shelling with firearms and a reduction in civilian casualties. Special attention is paid to coordination between the military, police and the State Emergency Service in the border area, in particular, to organize humanitarian convoys to the designated areas of the Kursk region.