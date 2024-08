Σαν σήμερα, στις 15 Αυγούστου 1969, ξεκίνησε το Γούντστοκ, το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ που έμελλε να σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά και να μείνει στην ιστορία ως το απόλυτο σύμβολο της ειρήνης, της αγάπης και της ελευθερίας. Το φεστιβάλ έλαβε χώρα στην αγροτική περιοχή του Bethel, στη Νέα Υόρκη, και συγκέντρωσε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους σε μια γιορτή που συνδύασε τη μουσική με την κοινωνική αντίσταση.

Γνωστό και ως «3 Days of Peace & Music», το Γούντστοκ φιλοξένησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής της εποχής, όπως οι Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, και Santana. Αν και είχε σχεδιαστεί ως μια εμπορική εκδήλωση, εξελίχθηκε σε μια μαζική εκδήλωση με έντονο πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς τα ιδανικά της αντίστασης στον πόλεμο του Βιετνάμ και της ανεκτικότητας απέναντι στις πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές κυριάρχησαν.

Το Γούντστοκ έγινε σημείο αναφοράς για τη γενιά των ’60s, γνωστή ως η γενιά των χίπις, και αποτέλεσε το αποκορύφωμα της αντικουλτούρας της εποχής. Η εικόνα χιλιάδων νέων που χορεύουν, τραγουδούν και μοιράζονται ιδέες μέσα στη λάσπη, κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, αποτελεί μέχρι σήμερα το σύμβολο της αλληλεγγύης και ειρήνης.

Παρά τα τεχνικά προβλήματα και την αρχική αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η εκδήλωση, το Γούντστοκ έκλεισε θριαμβευτικά με την εμβληματική εμφάνιση του Τζίμι Χέντριξ, ο οποίος έπαιξε μια αξέχαστη διασκευή του «The Star-Spangled Banner», μετατρέποντας τον αμερικανικό εθνικό ύμνο σε ένα αντιπολεμικό μήνυμα.

Αν και έχουν περάσει πάνω από πέντε δεκαετίες, το Γούντστοκ συνεχίζει να εμπνέει και να ζει στη μνήμη μας ως μια στιγμή που αποτύπωσε την ουσία μιας εποχής και την δύναμη της μουσικής να ενώνει και να αφυπνίζει συνειδήσεις.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1096: Ξεκινά η Α’ Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων.

1858: Ο βασιλιάς Όθωνας θεσπίζει με το βασιλικό διάταγμα «περί συστάσεως των Ολυμπίων» γενικούς αθλητικούς διαγωνισμούς κάθε 4 χρόνια με την επωνυμία «Ολύμπια» μέσα στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων που θα γίνονται στο Ζάππειο. Τον θεσμό αυτό τον χρηματοδοτεί ο Ευάγγελος Ζάππας και οι αγώνες μένουν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάππειες Ολυμπιάδες.

1858: Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.

1909: Δημοσιεύεται στις αθηναϊκές εφημερίδες η διακήρυξη του «Στρατιωτικού Συνδέσμου», που μιλάει για την ανάγκη ριζικής αλλαγής και οδηγεί στην εξέγερση στο Γουδή. Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

1940: Γεγονός συγκλονιστικό σκιάζει τη γιορτή της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, όταν το καταδρομικό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού «Έλλη» τορπιλίζεται από τους Ιταλούς.



1965: Οι Beatles παίζουν μπροστά σε 60.000 θεατές στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης.

1969: Αρχίζει το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ του Γούντστοκ, το οποίο έσπευσαν να παρακολουθήσουν χιλιάδες άνθρωποι. Ανάμεσα στους μουσικούς, που συμμετείχαν ήταν ο Κάρλος Σαντάνα, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζο Κόκερ, ο Stills, ο Nash και πολλοί άλλοι.

1971: Ο Αμερικανός πρόεδρος Νίξον αναγγέλλει την εφαρμογή ενός προγράμματος μονεταριστικής και οικονομικής εξυγίανσης των ΗΠΑ, με την οποία τερματίζει την ισοδυναμία του δολαρίου με το απόθεμα της χώρας σε χρυσό.

Γεννήσεις

1769 – Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας

1818 – Γεώργιος Αβέρωφ, έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης

1924 – Ρόμπερτ Μπολτ, βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος, του οποίου έργα είναι ο «Λόρενς της Αραβίας», «Δόκτωρ Ζιβάγκο», «Η κόρητου Ράιαν»

1926 – Κωνσταντίνος (Κωστής) Στεφανόπουλος, έλληνας πολιτικός

1972 – Μπεν Άφλεκ, αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης

1974 – Μπέττυ Μαγγίρα, ελληνίδα ηθοποιός

1990 – Τζένιφερ Λόρενς, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1118 – Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1944 – Ελένη Βαλλιάνου, ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε απ’ τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας

1980 – Μαρία Δεσύλλα-Καποδίστρια, ελληνίδα πολιτικός

2020 – Ρόμπερτ Τραμπ, Αμερικανός κτηματομεσίτης, στέλεχος επιχειρήσεων, ο μικρότερος αδερφός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ