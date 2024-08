Την ώρα που το Ιράν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζουν την απάντησή τους στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, η ένταση στη Μέση Ανατολή παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, προκαλώντας φόβους για έναν περιφερειακό πόλεμο.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, νωρίς το πρωί σήμερα Κυριακή (4/8) σημειώθηκε επίθεση από Παλαιστίνιο με μαχαίρι στη Χολόν, προάστιο του Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα να πέσει νεκρή και τρεις ακόμη άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά. Ο δράστης, που μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, πυροβολήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και σκοτώθηκε. «Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διενεργούν εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερο και άλλα μέσα», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχος του Ισραήλ, δηλώνουν ότι θα μεταφέρουν πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο -όπου εδρεύει το ισχυρό κίνημα Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν- και οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις.

Η δολοφονία αυτή την εβδομάδα του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού αρχηγού της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, προκάλεσε όρκους εκδίκησης από το Ιράν και τον αποκαλούμενο «άξονα της αντίστασης».



HAMAS VOWS REVENGE AND CALLS FOR IRAN TO RESPOND FOLLOWING THE ASSASSINATION OF THE MARTYR ISMAIL HANIYEH pic.twitter.com/VSpnd5MklU

Ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν από τον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράκ και τη Συρία έχουν ήδη εμπλακεί στον σχεδόν 10μηνο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Το Σάββατο το Ισραήλ αντάλλαξε και πάλι πυρά με τη Χεζμπολάχ, πραγματοποίησε μια φονική επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έπληξε ένα σχολικό συγκρότημα στην πόλη της Γάζας σε μια επίθεση που η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του εδάφους που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι σκότωσε τουλάχιστον 17 ανθρώπους.

Πολυάριθμα σχολεία που έχουν μετατραπεί σε καταφύγια εκτοπισμένων έχουν πληγεί σε όλη τη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες, με το Ισραήλ να επιμένει ότι οι εγκαταστάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί από μαχητές. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές υποδομές για στρατιωτικές δραστηριότητες.

Thousands of people gathered in Istanbul on Saturday (August 3rd) to express their anger and protest against the killing of Ismail Haniyeh, the head of Hamas's political bureau. where he performed the symbolic funeral prayer of Haniya. pic.twitter.com/9veknhmVDN