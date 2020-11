Τα μυστικά της Νεκρόπολης: Τι περιμένουμε να μας πουν οι μούμιες και οι σαρκοφάγοι της Σακκάρα

Μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους ζωντανούς, έρχεται ο κόσμος των νεκρών να αποτραβήξει για λίγο το μυαλό μας από την πανδημία με μια σημαντικότατη αρχαιολογική ανακάλυψη.

Ακόμα καλύτερα, οι 100 αυτές άθικτες σαρκοφάγοι δεν είναι παρά η αρχή των θησαυρών που αναμένεται να φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη κατά το επόμενο διάστημα.

Τα μυστικά της Σακκάρα μόλις που ξεκίνησαν να αποκαλύπτονται και τα μάτια του επιστημονικού κόσμου είναι στραμμένα στην περίφημη νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου.

«Ούτε το 1% όσων βρίσκονται θαμμένα στην περιοχή δεν είναι αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αρχαιοτήτων, Χάλιντ ελ Ανάνι, ανοίγοντας την ερευνητική όρεξη για το μέλλον.

Η μοναδικής σπουδαιότητας συλλογή των 100 άθικτων σαρκοφάγων της 26ης Δυναστείας χαιρετίστηκε ως η μεγαλύτερη φετινή ανακάλυψη του κόσμου της αρχαιολογίας.

Οι σαρκοφάγοι με τα φανταχτερά χρώματα, τις ζωντανές παραστάσεις και τα ιερογλυφικά, αλλά και οι μούμιες που κρύβουν στο εσωτερικό τους, έρχονται να πουν μια νέα ιστορία…

Η ανακάλυψη

Φλερτάροντας με μια μεγάλη ανακοίνωση για μέρες, ο υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος στις 14 Νοεμβρίου, όταν έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη για τις 100 σφραγισμένες ξύλινες λάρνακες με την εντυπωσιακή διακόσμηση και τα ιερογλυφικά.

Στο εσωτερικό τους, ισάριθμες καλοδιατηρημένες μούμιες ηλικίας 2.500 ετών. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια σειρά τέτοιων ευρημάτων που ήρθαν στο φως στη Σακκάρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όταν είχαν εντοπιστεί άλλες 59 συνολικά άθικτες σαρκοφάγοι.

Οι καινούριες 100 ανασύρθηκαν από βάθος 12 μέτρων και μάλλον συμπτωματικά. Ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Μουστάφα Ουαζίρι, μετακινούσε με την ομάδα του συντρίμμια από το σημείο όταν σκόνταψαν πάνω στις πανάρχαιες λάρνακες.

Η Σακκάρα ήταν γνωστή νεκρόπολη των φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου και τα ευρήματα έρχονται να το επιβεβαιώσουν αυτό.

Πλάι στις σαρκοφάγους, ανακαλύφθηκαν επίσης ταφικές μάσκες, αλλά και περισσότερα από 40 αγάλματα του Σοκάρ (Σόκαρις), του γερακόμορφου θεού της νεκρόπολης της Μέμφιδας. Όλα τους έχουν παραμείνει άθικτα για τουλάχιστον 2.000 χρόνια.

Μιλώντας σε μια πραγματικά εντυπωσιακή συνέντευξη Τύπου, με δεκάδες σαρκοφάγους αραδιασμένες στον χώρο, ο υπουργός Χάλιντ ελ Ανάνι εξήρε τους αρχαιολόγους για τα σπουδαία ευρήματα, που χρονολογούνται από τον 6ο-1ο αιώνα π.Χ.

«Δούλευαν μέρα νύχτα και είμαι πολύ περήφανος για το αποτέλεσμα», είπε ο υπουργός. Το Smithsonian Channel έχει κλείσει ήδη συμφωνία για μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ που θα βγει το 2021 («Tomb Hunters») για να αφηγηθεί την ξεχωριστή ιστορία της ανακάλυψης.

Και είναι πράγματι εντυπωσιακή σε όλα της. Στην προηγούμενη συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο, οι αιγύπτιοι αξιωματούχοι ξεσφράγισαν ζωντανά μια σαρκοφάγο.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020