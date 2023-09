Η LG Electronics (LG) προσφέρει στους χρήστες LG Smart TV σε 81 χώρες την ευκαιρία να απολαύσουν τρεις μήνες δωρεάν το Apple TV+. Οι κάτοχοι μιας συμβατής LG Smart TV 4K και 8K (μοντέλα 2018 και νεότερα) μπορούν να επωφεληθούν της δωρεάν δοκιμής 3 μηνών μέσα από την εφαρμογή Apple TV από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Νοεμβρίου.

Το Apple TV+ προσφέρει premium, συναρπαστικά δράματα και κωμωδίες, ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ, παιδική και οικογενειακή ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων σειρών “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, του βραβευμένου με Emmy “Ted Lasso”, καθώς και την επερχόμενη τρίτη σεζόν του βραβευμένου με Emmy, SAG και Critics’ Choice δράματος “The Morning Show” και τη νέα περιορισμένη σειρά “Lessons in Chemistry”, με πρωταγωνίστρια και παραγωγό τη βραβευμένη με Όσκαρ Brie Larson. Οι πολυαναμενόμενες ταινίες που έρχονται σύντομα στο Apple TV+ περιλαμβάνουν το γνωστό “Killers of the Flower Moon” του Μάρτιν Σκορτσέζε, το “Napoleon”, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Χοακίν Φοίνιξ, από τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ και σε παραγωγή του Σκοτ και του υποψήφιου για Όσκαρ Κέβιν Γουόλς, το κατασκοπευτικό θρίλερ “Argylle”, με τους Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose και Samuel L. Jackson, και άλλους.

Η LG εργάζεται διαρκώς για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης με μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, κορυφαία ποιότητα εικόνας και καθηλωτικό ήχο. Επιπλέον, όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις LG διευκολύνουν τους χρήστες να ανακαλύπτουν και να απολαμβάνουν το ελκυστικό περιεχόμενο μέσω της έξυπνης, εύχρηστης πλατφόρμας webOS.