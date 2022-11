Με στόχο να συνεχίσει να αποτελεί εργοδότη πρώτης προτίμησης στη χώρα, η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί καινοτόμες πρωτοβουλίες και εξειδικευμένα προγράμματα, παρέχοντας στους εργαζομένους της όχι μόνο σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, αλλά και καινοτόμες πρωτοβουλίες, που διασφαλίζουν σε όλους ένα σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον.

Ένα συμπεριληπτικό, ισότιμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Στη Vodafone προτεραιότητά είναι κάθε εργαζόμενος να μπορεί να είναι ο εαυτός του και να απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, εθνικότητας ή θρησκείας. Η εταιρεία σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές, εκπαιδεύσεις και δράσεις με γνώμονα την συμπερίληψη και προστασία των ανθρώπων της, παρέχοντας αδιάλειπτη πρόσβαση σε γνώσεις και μηχανισμούς υποστήριξης που προεκτείνονται και πέρα από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε εργοδότη.

Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε επίσημα ένα νέο μοντέλο #FutureReady υβριδικής απασχόλησης, το οποίο βασίζεται στο συνδυασμό τηλεργασίας και εργασίας από το σπίτι, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εργασίας έως και 20 ημέρες το χρόνο από το εξωτερικό. Οι εργαζόμενοί της Vodafone έχουν αγκαλιάσει αυτόν το νέο τρόπο εργασίας, ο οποίος βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της ευελιξίας και της ισορροπίας.

Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών

Η εταιρεία επενδύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των στελεχών της. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η πλατφόρμα “Grow With Vodafone” η οποία συνδέει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία εκπαίδευσης στον κάθε εργαζόμενο. Ήδη, η πλατφόρμα Grow with Vodafone έχει φέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, καθώς αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση και την εξέλιξή τους.

Ένα άλλο νέο, καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζει η εταιρεία είναι το “Vodafone Senior Leadership Accelerator Program”, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των ανερχόμενων ηγετικών στελεχών της της, μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών, ώστε να τους προσφέρει ολιστική υποστήριξη στο έργο τους. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια των ηγετικών δεξιοτήτων που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε σύνθετες καταστάσεις, υβριδικές ομάδες, αλλαγές στον τρόπο δουλειάς και συνεργασίας, αλλά και να ηγηθούν επιτυχώς στον διαρκή μετασχηματισμό της Vodafone σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας.

Σημαντικές διακρίσεις

Οι τέσσερις αυτές πρωτοβουλίες της Vodafone Ελλάδας απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα HR Awards 2022 από την Boussias Communications. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε δύο Platinum βραβεία στις ενότητες “Technology for HR” για την πλατφόρμα “Grow with Vodafone” και “Future of Work” για το συμπεριληπτικό περιβάλλον, αντίστοιχα. Επίσης, έλαβε Gold βραβεία στις κατηγορίες “Most Innovative Remote Working Plan” για το #FutureReady υβριδικό μοντέλο εργασίας, “Most Innovative Use of Technology for Learning” για την πλατφόρμα “Grow with Vodafone”, “Equity & Social Protection in the Workplace” για το συμπεριληπτικό περιβάλλον και Bronze στην κατηγορία “Excellence in Leadership” για το Πρόγραμμα Senior Leadership Accelerator.