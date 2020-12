Πρόβα τζενεράλε για το ταξίδι στη Σελήνη: Ερευνητές πέρασαν δυο μήνες στη Γροιλανδία σε πτυσσόμενο καταφύγιο

Ολοκλήρωσαν μόλις την αποστολή τους να ζήσουν για 2 μήνες σε ένα πτυσσόμενο καταφύγιο στις παγωμένες εσχατιές της Γροιλανδίας, προσομοιώνοντας τις αφιλόξενες συνθήκες της Σελήνης.

Το Lunark είναι ένα καταφύγιο που σχεδιάστηκε ειδικά για τις εξερευνητικές αποστολές στο Φεγγάρι. Και είναι πτυσσόμενο, ώστε να εξοικονομεί χώρο κατά τη μεταφορά του.

Η φίρμα από τη Δανία, SAGA Space Architects, σκοπεύει να το ρίξει μάλιστα στην αγορά, καθώς απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή ακόμα και στις σκληρές συνθήκες της Γροιλανδίας.

