Τα πολλαπλά οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ποιότητα της δημοκρατίας, την αξιοπιστία της ενημέρωσης, την πρόοδο των επιστημών και ευρύτερα το κοινό καλό, περιέγραψε η διεθνώς καταξιωμένη επιστήμων πληροφορικής Nuria Oliver, Chief Scientific Adviser στο Vodafone Institute προσκεκλημένη της Vodafone Ελλάδας στο 27ο Government Roundtable του Economist, σε μια άκρως επίκαιρη συζήτηση με τον Alasdair Ross, Countries Editor στο The Economist’s The World Ahead και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Economist Intelligence Unit.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχοντας διατελέσει σύμβουλος αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, της κυβέρνησης του Καναδά, καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Nuria Oliver ανέλυσε μεταξύ άλλων, τις νέες δυνατότητες που εισάγει η Τεχνητή Νοημοσύνη προς ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας. Στην συζήτηση υπό τον τίτλο “AI, TECHNOLOGY AND DEMOCRACY IN A WORLD OF TRANSITION”, έγινε λόγος και για την αυξημένη διαφάνεια των κυβερνητικών λειτουργιών και την διευκόλυνση της λογοδοσίας των δημόσιων αξιωματούχων. Παράλληλα, τονίστηκε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εκδημοκρατίσει τόσο την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, επιτρέποντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, όσο και την ίδια την έκφραση και συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο και τη συνδιαμόρφωση πολιτικής.

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιδράσει ευθέως και ευεργετικά στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μέσω των εργαλείων της, μάς παρουσιάζεται η τεράστια ευκαιρία να δημιουργούμε δημόσια πολιτική βασισμένη σε δεδομένα, πραγματικά στοιχεία και ανάγκες. Υπάρχει ένας ατελείωτος πλούτος δεδομένων που μέχρι σήμερα παρέμενε αναξιοποίητος και άμορφος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να κατανοήσει και να οργανώσει τα δεδομένα αυτά, μετουσιώνοντάς τα σε σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων στις κοινωνίες. Μπορούμε να πούμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σε θέση να ψηφιοποιεί τον φυσικό κόσμο», σχολίασε η Nuria Oliver.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν επιμέρους πεδία στα οποία η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης δύναται να δώσει νέες διαστάσεις, απαντώντας έτσι στις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Για παράδειγμα, η Μηχανική Εκμάθηση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εδραίωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέποντας τις τάσεις σε ό,τι αφορά την ζήτηση. Παρομοίως, μέσω της ανάγνωσης των ποικίλων δεδομένων, προβλέπει κλιματικές μεταβολές βοηθώντας στην πρόληψη τυχόν φυσικών καταστροφών, ενώ μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως ενδείξεις υγειονομικών απειλών, βοηθώντας έτσι το έργο της προληπτικής ιατρικής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται αναπόφευκτα με την πρόοδο της ζωής και της κοινωνίας μας. Ωστόσο, η θετική επίδραση της τεχνολογίας αυτής δεν είναι δεδομένη. Γι’ αυτό απαιτείται υπεύθυνη και ορθώς ενημερωμένη χρήση, ενώ η συμμόρφωση με τις αξίες και αρχές δεοντολογίας των σύγχρονων κοινωνιών είναι υψίστης σημασίας. Τέτοιες αρχές περιλαμβάνουν τον σεβασμό της ιδιωτικότητας, την αποφυγή διακρίσεων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτονομίας, τη διαφάνεια, την ποικιλομορφία, την αξιοπιστία», συμπλήρωσε.

Η Nuria Oliver είναι Chief Scientific Adviser στο Vodafone Institute for Society and Communications, συνιδρύτρια και αντιπρόεδρος του European Laboratory of Learning and Intelligent Systems (ELLIS), επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων στην Data-Pop Alliance και εκλεγμένο μέλος της Ισπανικής Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής. Επιπλέον, διευθύνει το ELLIS Alicante, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα αφιερωμένο στην έρευνα σχετικά με την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη για το κοινό καλό. Έχει πάνω από 20 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας στη μοντελοποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και στη χρήση Big Data για το κοινωνικό καλό, και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην αντιληπτική νοημοσύνη από το MIT. Όραμά της είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, συνεργάζεται τακτικά με μέσα ενημέρωσης προβάλλοντας μη τεχνικές τοποθετήσεις για την επιστήμη και την τεχνολογία σε ευρύ κοινό, και ιδιαίτερα σε εφήβους. Το πλήρες βιογραφικό της σημείωμα βρίσκεται εδώ: nuriaoliver.com/bio.htm