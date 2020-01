Σοβαρό τροχαίο για τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σέρχιο Ρομέρο

Πρωταγωνιστής ενός σοβαρότατου τροχαίου ήταν ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σέρχιο Ρομέρο, ο οποίος -ετυχώς για εκείνον- γλίτωσε τα χειρότερα.

Η λευκή Lamborghini του Αργεντινού διεθνούς γκολκίπερ -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- πέρασε κάτω από το κάγκελο στην άκρη του δρόμου λίγο πριν φτάσει στα δέντρα σταμάτησε την πορεία της.

Ο Ρομέρο, που βρισκόταν εντός του οχήματος, κατάφερε να βγει χωρίς κάποιον τραυματισμό από το τροχαίο, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του.

Τα αγγλικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως κατά πάσα πιθανότητα ο ποδοσφαιριστής έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του, που έγινε σμπαράλια, εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου. Μάλιστα, το ατύχημα συνέβη πολύ κοντά στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs

— utdreport (@utdreport) 20 Ιανουαρίου 2020