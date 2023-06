🔴⚪️🤝🏻 Ο 𝝢𝝩𝝞𝝚𝝘𝝟𝝤 𝝡𝝖𝝦𝝩𝝞𝝢𝝚𝝝 είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________



🔴⚪️🤝🏻 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗧Í𝗡𝗘𝗭 is our new Head Coach!



Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX